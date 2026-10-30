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DPÜ Eğitim Fakültesinde AFAD'ın katılımıyla afet bilinci semineri düzenlendi

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DPÜ Eğitim Fakültesinde AFAD'ın katılımıyla afet bilinci semineri düzenlendi
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DPÜ Eğitim Fakültesinde düzenlenen Afet Bilinci ve Eğitimi Semineri'nde AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök, Kütahya'ya özgü afet riskleri ile hazırlık ve müdahale süreçlerini anlattı. Etkinlikte özellikle öğretmen adaylarına afet bilinci ve önceden hazırlığın önemi vurgulandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde, afetlere karşı farkındalığı artırmak ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Afet Bilinci ve Eğitimi Semineri gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Sibel Işık'ın yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite personeli ve öğrenciler yer aldı.

Seminerde konuşan AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök, Kütahya özelinde afete dönüşebilecek riskler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kök, afet öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları ile afet anında uygulanması gereken müdahale süreçlerini anlattı.

Özellikle öğretmen adayları başta olmak üzere tüm katılımcılara yönelik gerçekleştirilen eğitimde, afetlere karşı bilinçli hareket etmenin ve gerekli hazırlıkları önceden yapmanın önemi vurgulandı.

Afet öncesinde alınacak tedbirlerin, afet sırasında doğru davranış biçimlerinin ve müdahale süreçlerinin ele alındığı seminerde, katılımcıların afet bilincinin artırılması hedeflendi.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından etkinlik sona erdi. Program sonunda, verdiği bilgiler ve katkılarından dolayı AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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