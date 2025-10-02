Ökkeş Şendiller Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkücü camianın sevilen isimlerinden olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Ökkeş Şendiller, yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek. Yakın arkadaşları, Şendiller'i anlattı.

Büyük Birlik Partisi'nin kurucularından Kahramanmaraşlı Ökkeş Şendiller, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olan Şendiller için yarın Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Şendiller'in yakın arkadaşlarından İbrahim İmalı onu anlattı. Maraş olaylarında suçsuz yere yakalandığını ve yargılanıp cezaevinde yattığını ifade eden İmalı, daha sonra suçsuzluğunun açığa çıktığını ve beraat ettiğini söyledi. Şegiller'in insani ve vicdani duygularının çok yüksek olduğunu anlatan İmalı, "Allah rahmet eylesin, rahmet diliyorum Ökkeş başkana. Tabii biz Kahramanmaraş'ta uzun süredir beraberiz. Bizim gençlik yıllarımızda bunlar, bu ağabeyler ülke ocaklarında öne çıkan insanlardı. Takip ederdik, imrenirdik onlara ocakçı olarak. Ökkeş Şendiller çok büyük bir iftiraya maruz kaldı gençliğinde hemen. Çok vicdanlı bir insan olmasına rağmen yapısından kaynaklanan bir sert görünümü vardı. Doğru bildiğini fütursuz bir şekilde tamamıyla söyleyebilen, ona uygun hareket eden, dostlarına, düşmanlarına karşı net ifadeleri olan. duygularıyla da bunu yaşayan bir insandı. Kahramanmaraş olaylarından önce Kahramanmaraş Ülkü Ocakları çevresinde ve Kahramanmaraş'ta tebarüz etmişti, görülüyordu. Sırf bu yönüyle onu cezalandırabilmek için Kahramanmaraş olayları bahane edilerek, Çiçek Sineması bombalaması bahane edilerek çok büyük bir iftira kampanyası geliştirildi. Özellikle marjinal sol grupların ve Türkiye'de yapılanan Ermeni örgütlerinin ve sol gruplar içerisinde yuvalanan Ermenilerin açık hedefi haline gelmişti. Çiçek Sineması'nın bombalanması ve Kahramanmaraş olayları bahanesiyle çok büyük bir iftira kampanyası başlatıldı ve o yıllarda ilan edilen sıkıyönetimin de tabii radarına girdi. Ben zannediyorum sırf bu örgütlerin duyguları, düşünceleri yatıştırılsın düşüncesiyle hedef haline geldi ve alındı. Çok uzun yıllar Kahramanmaraş olaylarından, Çiçek Sineması olayından dolayı bir numaralı sanık olarak yargılandı. Tüm imkansızlıklarına rağmen savunmalarda o zaman Adana sıkıyönetim mahkemesinde yatan insanların gerçekten çok ciddi böyle yürek parçalayacak dramları var. Savunmaları bile doğru düzgün alınmazken, Ökkeş Şendiller kendini savundu ve çok uzun bir süre sonra Kahramanmaraş olaylarından bir numaralı sanık olmasına rağmen beraat etti. Ama bu beraat kendisini hedef eden sol marjinal grupları ve Ermeni gruplarını teskin etmedi, mutlu etmedi. Hatta bu gruplar sıkıyönetim kararına rağmen aynı iddialarını sürdürmeye devam ettiler. Halbuki ellerinde bir delil olsaydı, somut bilgiler olsaydı sıkıyönetim komutanlığı da zaten bu insanları cezalandırmak için adeta onlar gibi düşünüyordu. Buna rağmen bu mahkemelerden beraat eden bir insanın suçlu olması mümkün değil" dedi.

"İyi bir dosttu, iyi bir insandı"

"Ökkeş Şendiller, öyle bir insan ki bırak bir canlının acı çekmesine, çevresindeki herhangi bir canlının, bitkinin, hayvanın acı çekmesine bile gönlü razı olamayacak biri" diyen İmalı, "İnsani duygulara sahipti. Dostluğuna dosttu, düşmanlığı da netti. Hiç kıvırmadan, tevil etmeden söyleyeceklerini söylerdi. Şimdi bu kadar insani duygularla yüklü bir insanın bir katliamdan, Çiçek Sineması'nın bombalanmasından uzun yıllar cezaevinde, hem de sıkıyönetim mahkemeleri şartlarında Adana'da cezaevinde yatması bile gerçekten büyük bir olay. Orada Kahramanmaraş olaylarında biliyorsunuz çok büyük canlar yandı. Allah hepsine rahmet eylesin. Çok büyük tahrikler vardı, çok büyük operasyonlar vardı. Ciddi kuruluşların operasyonları vardı. Orada çok sayıda kişi Kahramanmaraş'ta haksız yere idama mahkum oldu. Zannediyorum 20 küsür kişi idama mahkum oldu. Bir 10 kişi kadar müebbete mahkum oldu. Bu mahkumiyetlerin temel bir sebebi vardı; kamuoyunu teskin etmek. Kamuoyuna Kahramanmaraş olaylarının müsebbiblerini bulduk, cezalandırdık demek için yaptılar. Ökkeş Şendiller de bunlardan bir tanesiydi ama Ökkeş Şendiller çok iyi savunma yaptı. Gerçekten de masumdu. Masumiyetini de sıkıyönetim mahkemesi beraat olarak verdi. Hayatında da bu sıkıyönetim sürecinin çok ciddi etkileri oldu. Siyasetinde de etkileri oldu, şahsi yaşantısında da etkileri oldu. Bunlar hep olumlu etkiler değil. Olumsuz ve kısıtlayıcı. Sağlığında da etkileri oldu. Belki bugün rahmetli oldu kalp damarlarıyla ilgili. Ben zannediyorum bu rutubet kokan, kötü şartlarda mahkumiyet yaşayan insanların duymasından görmesine kadar, kalbinden midesine kadar çok olumsuz etkilendiklerini ve ileriki yıllarda tüm bu mahkumiyet, Maraş olaylarıyla ilgili söylüyorum. Tüm bu mahkumların hayatlarında olumsuz etki bıraktı. Ökkeş Şendiller'de daha çok bıraktı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. İyi bir dosttu, iyi bir insandı. İyi bir siyasetçiydi Kahramanmaraş için. İyi bir Kahramanmaraşlıydı. ve bunu hak eden bir ünvanı da Kahramanmaraşlı ona verdi. Özellikle 80'lerin son yıllarında, 90'lardan itibaren, milletvekili oluşundan itibaren Ökkeş Başkan namı milletvekillerinin bile önündeydi. Halk Kahramanmaraşlı ve biz dostlar ona sayın milletvekilim ya da milletvekilim demeyi bir şey olarak gördük, hep 'Ökkeş Başkanım' diye başkanlığı namı. Efsane bir il başkanıydı. Efsane bir siyasetçiydi Kahramanmaraş için. Bana göre efsane de bir Kahramanmaraşlıydı. Efsane de bir insandı. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Kamuoyu onu uzun dönem çok yanlış tanıdı"

Ökkeş Şendiller'in yakın arkadaşlarından Yavuz Kaçtan ise, onun insanlığıyla, yardımseverliğiyle, hoşgörüsüyle önemli bir insan olduğunu ifade etti. Kaçtan, "İstanbul Bakırköy 51. Noteriyim. Ökkeş Şendiller'in aşağı yukarı 30 yıllık arkadaşıyım. Öncesinden de tanıyorum. Ökkeş Şendiller, Ülkücü Hareket'in bayrak isimlerinden biriydi. ve örnek alınan, insanlığıyla, yardımseverliğiyle, hoşgörüsüyle, irfanıyla anılan, sevilen, şair ruhlu birisiydi. Çok sevdiğimiz Ülkücülerin ağabeylerinden birisiydi. Ama kamuoyu onu uzun dönem çok yanlış tanıdı. 12 Eylül sonrasında ve öncesinde Maraş katliamının bir numaralı sanığı lakabı Türkiye'deki narsistler ve toplum mühendisleri tarafından haksız bir şekilde konuldu. Oysa 12 Eylül mahkemelerinde, askeri cunta mahkemelerinde beraat etmişti. Yani o hakkındaki iddiaların hepsinin, hiçbir tanesinin gerçek olmadığı, sade kara propaganda olduğu anlaşıldı. Onunla ilgili bunu iddia edenlerle ilgili de yargı yolunda da çok miktarda bildiğim kadarıyla davayı kazandı ve suçsuzluğunu da ispat etti. Onlara karşı da tazminat sorumluluğundan dolayı tazminat aldı" dedi.

"Maraşlıları da çok severdi, Maraş'ın dışındakileri de severdi"

Ökkeş Şendiller'in gönül adamı olduğunu, çocukları ve şiiri çok sevdiğini ifade eden Kaçtan, "Maraş'a geldiğimizde mutlaka yanına uğrardım. Bir şeyler paylaşırdık. Çok iyi bir şairdi aynı zamanda. Onun mesela eğer izin verirseniz şiirini de okumak isterim. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğü vardı. Saz çalar, türkü söylerdi. Şiir yazardı. Şiirleri genelde insan sevgisine ve Anadolu irfanına değinen şiirlerdi. Gönül adamıydı. O hakikaten Maraşlıları da çok severdi, Maraş'ın dışındakileri de severdi. Ben birçok defa geldiğimde hatta Mecliste bile yanında Alevi büyüklerinin, Alevi dedelerinin kendisine misafir olduğunu biliyorum. Ben bizzat şahsi gördüm. Kendisinin insanlık ölçüleri çok yüksekti. Çok sevilen bir insandı. Biz de çok severdik. Yiğitliği, mertliği, ilkelere olan bağlılığı Şendiller'i bizim gözümüzle büyüten, ona bizim gözümüzle değer veren o güzelliğiydi. Ben yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Türk milleti büyük bir ağabeyini kaybetti. Ben öyle düşünüyorum. Onun eğer müsaade ederseniz şiirini okumak istiyorum: 'Ağlatmayın çocukları, gelin bulalım barışı. Ağlatmayın çocukları, silin gözlerinden yaşı. Ağlatmayın çocukları, anneler boynunu büker, acısı yürekler yakar, melekler gözyaşı döker. Ağlatmayın çocukları, uyuyorsa kaldırmayın, gül yüzleri soldurmayın, insanlığı öldürmeyin, ağlatmayın çocukları. Bosna Hersek Karabağ'da, dün Bağdat'ta bugün Şam'da yeter, utanın bu çağda, ağlatmayın çocukları. İbrahim'le ses eyledi, İsmail'le süs eyledi, Nemrut bile pes eyledi, ağlatmayın çocukları.' Ökkeş Şendiller'e buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ