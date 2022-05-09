Döşemealtı'nda Hıdırellez Büyük Coşkuyla Kutlandı

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (ANKA) -

Döşemealtı Bademağacı Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenlikleri bu yıl da büyük bir coşku ile kutlandı. Döşemealtı Belediyesi'nin desteğiyle yapılan şenliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel Hıdırellez şenliklerine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, Belediye Meclis üyesi ve parti grup sözcüsü Ali Acır, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve Yönetim kurulu üyeleri ile Döşemealtı'ndan, Antalya Merkez ve Burdur Bucak'tan çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık yarım asırdır mahalle sakinlerinin geleneksel olarak kutladığı ancak bir dönem ara verilen şenlikler Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in 2014 yılında göreve gelmesiyle yeniden başlamıştı. Her yıl artan coşkuyla kutlanan Hıdırellez Şenlikleri'nde yerel sanatçılar şarkı ve türküleriyle vatandaşları coşturdu. Piste çıkan Belediye Başkanı Turgay Genç mahalle sakinleriyle birlikte oynamayı ihmal etmedi.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Eski geleneklerin yaşatıldığı şenlikte çocuklar yakar top, halat çekme, ip atlama, uçurtma uçurma gibi etkinliklerin yanı sıra kendileri için bu yıl kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Şişme oyun alanları ve zıpzıplarda şenliğin tadını çıkaran çocuklar Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür etti. Herkesle tek tek sohbet edip ilgilenen Başkan Genç, çocuklara oyuncak hediye etti.