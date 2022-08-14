Kapıkule'de gurbetçilere kuruyemiş ikramı yapıldı

EDİRNE - Yıllık izinlerini Türkiye'de tamamlayan gurbetçilere dönüş yolunda kuruyemiş ikram edildi.

Türkiye'de yıllık izinleri geçiren gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısından dönüşe geçti. Zaman Zaman kilometrelerce kuyruğun olduğu sınır kapısında Malatya Pazarı Murat Palancı firması tarafından gurbetçilere karışık kuruyemiş ikram edildi. Kapıkule Sınır Kapısında yaklaşık 50 bin paket kuruyemiş dağıtılacağı belirtildi.

Malatya Pazarı Murat Palancı İhracat Müdürü Faruk Sungurlu, gurbetçilerin hüzünlerine dindirmek için ve dönüş yolunda destek olmak için kuruyemiş dağıttıklarını vurgulayarak, "Malatya Pazarı kuruyemişçilik olarak değerli, kıymetli gurbetçileri uğurlamak için karışık kuruyemiş ile birlikte kendilerine eşlik edecek bir şekilde tatlandıracağı kendilerine güç kuvvet katacağına, yolda eğlenceli bir şekilde yolculuğunu geçirmesi için bu gün burada ikramlıklarımızı dağıtıyoruz. Yıllardır biz Avrupa'da Türk etnik pazarda 25 yıla yakın Avrupa ülkelerinin tamamında 25 yıldır hizmet vermekteyiz. Ürünümüzü satıyorlar, yiyorlar, tüketiyorlar. Gurbetçilerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Dağıttığımız kuruyemiş ile gurbetçilerimiz çok mutlu oldular" dedi.

Firma görevlisi Serem Tütüncü, gurbetçilere kuruyemiş ikramında bulunduklarını ve hüzünlerine ortak olduklarını belirterek, "Gurbetçilerimizi uğurlamak için Kapıkule Sınır Kapısındayız. Onları uğurlarken hüzünlerini dindirmek aynı zamanda ağızlarını tatlandırmak için Malatya Pazarı Murat Palancı'nın karışık kuruyemişlerinden ikram ettik. Şirketimiz 3. nesildir. Kaliteli ve taze ürünleri satışa sunar. Tüm gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar" şeklinde konuştu.

Ana vatana gelirken neşeli geldikleri ve şimdi çıkış yaparken üzüldüklerini söyleyen gurbetçi Hasan Can, karabulut ikramlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

Gurbetçi Ayşe Özcan ise vatandan ayrılırken ikramlar karşısında çok mutlu olduğunu belirterek vatanını çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'den gitmek istemediklerini söyleyen Zeliha Kırık, "Hiç çıkmak istemiyorum. Ama neye seviniyorum biliyor musunuz bu lezzeti Almanya'da da bulacağıma. Ama ekmek parası mecbur gidiyoruz" ifadelerini kullandı.