Domaniç'te Selim Dede'yi Anma Hıdrellez ve Çocuk Şenliği

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde 11. Geleneksel Selim Dede'yi Anma Hıdırellez ve Çocuk Şenliği programı yoğun bir gerçekleştirildi.

Çukurca beldesindeki Geleneksel Selim Dedeyi Anma Hıdrellez ve Çocuk Şenliği programına katılan AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mehmet Demir, "Programa, Domaniç İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul, Çukurca Belediye Başkanımız Emin Taşgın, Tavşanlı Parti teşkilatı yöneticilerimiz, 28. dönem milletvekili aday adaylarımızdan Himmet Özer ve parti mensubu arkadaşlarımız ile katılım sağladık. Ecdat toprağı Domaniçimizde birliğin ve beraberliğin nişanesi olan etkinliğimiz bizlere güç veriyor. Bizler aynı toprağın aynı yolun yolcusuyuz. Program sonrası piknik yapan ailelerin ve pazarcı esnafın halini hatırını sorup sohbet etme imkanı bulduk. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başka Belediye Başkanımız Emin Taşgın olmak üzere parti teşkilatımıza ve Domaniç halkımıza teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA