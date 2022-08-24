Dokuzuncu Barış ve Sevgi Buluşmaları Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yıl coşkusunun yaşanacağı kortej yürüyüşüyle başlıyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusunun yaşanacağı kortej yürüyüşüyle başlıyor.

Çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarla katılacağı yürüyüşün ardından sanatçı Erol Evgin, sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi için seslendirecek. 6 gün boyunca; Çardak Altı Sohbetleri, Sahaf Festivali, konserler ve spor turnuvalarına ev sahipliği yapacak olan festival, binlerce vatandaşı bir araya getirecek.

Festival boyunca Ersin Show, konserlerden önce sahne alarak izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatırken; Volkan Konak, Niyazi Koyuncu, Antakya Medeniyetler Korosu, Madrigal ve Elif Buse Doğan sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi için seslendirecek. Öte yandan 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda sporseverler de ödüllü tavla, sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvaları ile keyifli vakitler geçirecek.

Festival kapsamında ayrıca, bu yıl altıncısı düzenlenen Sahaf Festivali'nde birçok değerli ve nadide eser, Ümit Nar'ın münadiliğinde gerçekleşecek kitap mezatlarında açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

6 gün sürecek etkinliklere tüm İstanbulluları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nün simgesi 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda; ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşamın gücüyle yine hep birlikte olacağız. Ortak dileğimiz Barış ve Sevgi" diye konuştu.