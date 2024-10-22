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Doğu Karadeniz'de Çobanlar Kış Hazırlığı İçin Yaylalardan Mezralara İndi

Doğu Karadeniz'de Çobanlar Kış Hazırlığı İçin Yaylalardan Mezralara İndi
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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çobanları yaylaktan Mezralara dönmeye zorladı. 3 günlük zorlu bir yolculukla Şahin Tepesi'ne ulaşan çobanlar, kış için hazırlık yapıyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı ile birlikte yaylaları sürüleri ile birlikte terk eden çobanlar Kasım ayı sonuna kadar kalacakları mezralarına ulaştılar.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı en büyük yaylalardan biri olan 2 bin 200 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'na karın düşmesi ile birlikte yaylacılar sürüleri ile hafta sonu dönüşe geçerken, 3 günlük zorlu yolculuğun ardından Şalpazarı ilçesindeki Şahin Tepesi mezrasına indiler.

Mayıs-Haziran ayları gibi sürüsü ile yaylaya çıkan Ümit Yazıcı (48) yaz mevsiminin büyük bir bölümünü Kadırga Yaylası ve bağlı obalarında koyunları ile geçirdiğini söyledi. Ümit Yazıcı, Cumartesi günü yaylaya düşen karla birlikte sürüsünü kardeşleriyle beraber yayladan alarak 3 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Şalpazarı ilçesindeki Şahin Tepesi'ne getirdiğini belirterek "Biz deden toruna yaklaşık 300 yıldır çobanlık yapan bir aileyiz. Evimizin kapısında bu koyun sürüsü hep olur. Ben de 35 yıldır babamdan aldığım mesleği devam ettiriyorum. Yaylaya kar yağınca bize yol gözüktü. 3 gündür koyunlarımızla yoldayız. 3 günün ardından Şalpazarı Ağırtaş mahallesi mevkiinde bulunan Şahin Tepesi'ne sağ salim koyunlarımızla ulaştık. Biraz daha buralarda kışlayacağız. Daha sonra kar yağışının durumuna göre aşağılara doğru ineceğiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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