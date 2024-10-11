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Doğu Anadolu Gözlemevi Bilim Dünyasında Yeni Ufuklar Açtı

Doğu Anadolu Gözlemevi Bilim Dünyasında Yeni Ufuklar Açtı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu. DAG, astronomi ve uzay bilimi alanında önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin en önemli bilimsel yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Gözlemevini (DAG) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesinin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde inşa edilen gözlemevinde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

DAG projesi hakkında bilgi veren Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, uzun yıllardır devam eden çalışmaların test aşamasına geldiğini belirtti. DAG'ın artık görüntü alma sürecine çok yaklaştığını vurgulayan Yeşilyaprak: "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin büyük destekleriyle, Erzurum'daki 3 bin 170 metre rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde inşa edilen gözlemevimiz, ilk ışığı almak için gün sayıyor. Bilim dünyası için bu dev teknoloji yatırımı, astronomi ve uzay bilimine önemli katkılar sunacak" dedi.

Doğu Anadolu Gözlemevinin, araştırmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok kurum ile iş birliği yapma fırsatları sunduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşilyaprak, DAG'ın astronomi alanında öncü bilimsel çalışmalara imza atacağını sözlerine ekledi.

Doğu Anadolu Gözlemevi, Bilim Dünyasında Yeni Ufuklar Açacak

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, DAG'ın yalnızca Türkiye için değil, dünya çapında önemli bir bilimsel merkez olacağını dile getirerek: "Şehrimizin böylesine büyük bir projeye ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. Erzurum, bu yatırımla birlikte astronomi ve uzay bilimlerinde söz sahibi bir şehir olacak. Erzurum Valiliği olarak biz de gereken tüm desteği verecek ve şehrimizi bu anlamda ön plana çıkaracak hamleler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DAG'ın ülkenin bilimsel potansiyelini artıracak bir proje olduğuna vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise: "Doğu Anadolu Gözlemevi, bilim dünyasında yeni ufuklar açarak birçok ulusal ve uluslararası projeye ev sahipliği yapacak. Şimdiden birçok kurum, kuruluş ve bilim insanı DAG'da çalışma yapabilmek için talepte bulunuyor. Üniversitemiz bu büyük projeye katkı sunarak bilime olan desteğini bir kez daha göstermiştir" dedi ve DAG'ın genç bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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