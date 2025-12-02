Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2025 Fiili Davet Tatbikatı, çok uluslu deniz-hava unsurlarının senaryoları, amfibi harekat safhaları ve yerli-milli sistemlerin sahadaki performansıyla dikkat çekti. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın teminatıdır" dedi.

Doğu Akdeniz-2025 Fiili Davet Tatbikatı, 22 Kasım-3 Aralık 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildi. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun önderliğinde yürütüldü. Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurların yanı sıra ABD, Pakistan ve Azerbaycan ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 fiili olarak yer aldı. Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Endonezya, Gabon, Katar, Kuveyt, Mısır, Peru ve Suudi Arabistan'dan gelen gözlemciler tatbikatı sahadan takip etti.

Tatbikatın deniz safhası 24 Kasım'da başladı. Aksaz Limanı çıkışının ardından asimetrik tehditlere karşı reaksiyon, mayın harbi, gemicilik ve denizaltı savunma harbi eğitimleri başarıyla icra edildi. Türk ve NATO unsurları Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında müşterek çalışabilirlik kabiliyetlerini sergiledi.

Sarısu Plajı'nda amfibi hücum akını gerçekleştirildi

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, TCG Kemalreis fırkateyninden takip edildi. Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, denizaltı, helikopter ve deniz hava unsurları; Kara Kuvvetlerinden 5 helikopter, Hava Kuvvetlerinden 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot ile SAT ve SAS timleri tatbikatta görev aldı. Azerbaycan'dan bir gemiye çıkarma birliği, ABD'den terörle mücadele güvenlik timi, Pakistan'dan deniz karakol uçağı tatbikata katıldı.

Tatbikat senaryosu gereği Sarısu Plajı'nda rehineleri kurtarmaya yönelik amfibi hücum akını icra edildi. TCG Sancaktar'ın havuz güvertesinden 3 LCVP çıkarma aracı, 4 ZAHA zırhlı amfibi hücum aracı ve 5 bot denize açıldı. Bu sırada amfibi deniz piyadeleri helikopterlerle sahile inerek kıyı emniyetini aldı. Kıyıya ulaşan birlikler el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirerek rehineleri kurtardı. Senaryo gereği yaralanan bir personel helikopterle TCG Sancaktar'a nakledildi. Türkiye ve Azerbaycan askerleri gemiye iniş yaparak iki ülkenin bayraklarıyla komuta kademesini selamladı.

Diğer bir bölümde, TCG Heybeliada ve TCG Büyükada gemilerinden TCG Kemalreis'e posta çantası ve malzeme transferi gerçekleştirildi. Faaliyetlerin sonunda tatbikata katılan unsurlar tarafından selamlama geçişi yapıldı.

"Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın teminatıdır"

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın 30 gemi, 67 hava aracı, sualtı taarruz ve sualtı savunma timleri ile KBRN görev unsurları ve bir amfibi deniz piyade taburunun katılımıyla başarıyla icra edildiğini söyledi. Tatlıoğlu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'ndan 8 gemi, 19 ülkeden 93 yabancı katılımcı ve toplamda yaklaşık 11 bin personelin görev aldığı tatbikatın geniş kapsamına dikkat çekti.

Oramiral Tatlıoğlu, 103 kişilik kontrol merkezi tarafından yönetilen tatbikatta kriz mukabele harekatının, çok tehditli ortamda harekat ve insani yardım harekatı gibi birçok harekat profiline yönelik eğitimlerin başarıyla icra edildiğini dile getirdi. Tatlıoğlu, "Tatbikat sürecinde insansız hava araçları ve zırhlı amfibi hücum araçları amfibi harekatta başarıyla kullanılmış, kamikaze insansız deniz araçları ile muhasım unsurlara sürü halinde taarruz eğitimleri gerçekleştirilmiş, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve denizaltılarımızın müşterek harekatına yönelik usuller denenmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın teminatıdır" diyerek, Doğu Akdeniz'in tarihi ve stratejik önemine vurgu yaptı. - ANTALYA