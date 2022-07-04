Doğal taşları tasarıma dönüştürerek şifa dağıtıyor

Sivas'ta doğal taşlar ile tasarımlar yapan Ahmet Karakaya, insanların ruh hallerine seçilen taşların bir çok hastalığın tedavisin de kullanıldığını söyledi

SİVAS - Sivas'ta doğal taşlar ile tasarımlar yapan Ahmet Karakaya, insanların ruh hallerine göre seçilen taşların birçok hastalığın tedavisin de kullanıldığını söyledi.

Sivas'ta yaşayan Ahmet Karakaya birçok doğal taşı işleyerek kolye, küpe, bileklik ve masaj aletine dönüştürüyor. Ametist, florit, unakit, kuvars, kehribar ve firuze gibi birbirinden değerli taşların vatandaşlar tarafından birçok faydası olduğuna inanılıyor. Yoğun ilgi gören göz alıcı taşlar, binlerce yıldır insanlık için pek çok anlam ifade ediyor. Hem zihinsel hem de fiziksel birçok faydası olduğu düşünülen bu taşlar sinir ve öfke problemleri, çeşitli cilt hastalıkları, ruhsal bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı iddia ediliyor.

Müşterilerin enerjilerine göre tasarlanıyor

Karakaya, doğal taşlardan yaptığı ürünleri müşterilerinin enerjilerine göre tasarladığını ifade ederek, "Taşların inanılan birçok faydası var. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Benimde taşlara merakım var. Ametist, florit, unakit, kuvars, kehribar, firuze gibi taşlar bulunuyor. Kehribardan bahsedecek olursak birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Egzama, sedef, guatrı, tiroit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı için yoğun ilgi görüyor. Ametist taşı, baş ağrısına çok iyi geldiği için masaj aleti var. Radyasyon ve negatif enerjiden koruyan bir taştır ametist taşı. Müşterilerin istediğine göre taşlarımızı tasarlayabiliyoruz ve müşterilerimizin yapılarına, enerjilerine, burçlarına göre yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yurt dışına satıyor

Karakaya, işlediği taşlara ve tasarımlara göre 5 bin liraya kadar alıcı bulduğunu söyleyerek, "İnsanların ruh haline göre taşlar yapabiliyoruz. Şuan en çok tercih edilen taş ametist taşı, baş ağrılarına iyi geldiği, sevgi bağlarını kuvvetlendirdiği ve bağımlılıktan kurtardığı için daha çok tercih ediliyor. Yeşil akit taşımız var. Cesaret, hayat enerjisi, kariyer, güç anlamlarını ifade ettiği için bu taşta en çok tercih edilen taşlardan bir tanesi. 200 liradan başlıyor,5 bin liraya kadar taşlarımız mevcut. Ametist, kehribar, ünikte, safir gibi taşlarımız değerli taşlarımızdır. Türkiye'den temin ettiklerimiz var, yurt dışından temin ettiklerimiz var. Her taş farklı bir bölgeden çıkıyor ve genelde yurtiçi, yurt dışı satışlarımız mevcut" ifadelerini kullandı.