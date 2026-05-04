Haberler

Doğadan yakaladığı kuşla başlayan merakını 30 yıldır sürdürüyor

Doğadan yakaladığı kuşla başlayan merakını 30 yıldır sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yaşayan Abdullah Çıplak'ın 13 yaşındayken doğadan yakaladığı muhabbet kuşuyla başlayan kuş sevgisi ve besleme alışkanlığı 30 yıldır devam ediyor.

Hatay'da yaşayan Abdullah Çıplak'ın 13 yaşındayken doğadan yakaladığı muhabbet kuşuyla başlayan kuş sevgisi ve besleme alışkanlığı 30 yıldır devam ediyor.

Antakya ilçesi Alazi Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çıplak'ın kuş sevdası, 13 yaşındayken yakaladığı bir muhabbet kuşuyla başladı. Yakaladığı kuşu besleyip evcilleştirmesiyle birlikte kuşlara olan hayranlığı daha da artan Çıplak, onlar için kümes de yaparak kuş beslemeye başladı. Kuşlarının sayısını zamanla arttıran Çıplak, iş ve hayat yorgunluğunu atmak için hobi olarak kuş beslemeyi 30 yıldır sürdürüyor. Muhabbet kuşlarının sayısı 40'ı geçen Çıplak, kuşlarına konteynerin odasında bakıyor.

Kuşlarının sayısının 40'ı bulduğunu söyleyen Çıplak, "13 yaşında yakaladığım bir muhabbet kuşu sayesinde kuş sevgim başladı. O kuşu besledim ve eğittim, sonrasında kuşlara ilgim daha fazla artmaya başladı. 30 seneden beri kuşları hobi olarak, küçük bir odada besliyorum. İşten dolayı yorgun geliyorum, biraz stresli ve sinirli oluyorum; ancak kuşların yanına geldiğim zaman bütün stresim kayboluyor. Kuş sesleri insanın sakinleşmesine ve iyi hissetmesine gerçekten iyi geliyor. Ortalama 14 çeşit ırktan 40'a yakın kuşum var. Kuş türlerim ise Hint bülbülü, Jumbo Hint bülbülü, karayanak bülbülü, sultan papağanı ve kanaryadır. Kuşlarımı sevdiğim için maliyetlerini pek düşünmüyorum. Gündelik olarak kuş bakımı 2 saatimi alıyor. Kuşlarımı insanlardan daha çok seviyorum. Bana bir seçenek sunulsa yine kuşlarımı seçerim" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu