Doğa Koleji'nde Ani Taşınma Kararına Veliler Tepki Gösterdi

Doğa Koleji'nin Antalya Konyaaltı şubesinin ani taşınma kararı, velilerin tepkisine yol açtı. Okul önünde toplanan öğrenci velileri, Antalya Valiliği'ne başvurduklarını belirterek, "Rızamız olmadan çocuklarımızı farklı ilçedeki okullara yönlendirmeye çalışıyorlar, mağdur ediliyoruz" dedi.

Doğa Koleji'nin Konyaaltı ilçesindeki kampüsünde eğitim gören öğrencilerin velileri, okul yönetiminin ani taşınma kararıyla karşı karşıya kaldı. Konyaaltı'ndan Kepez'e yönlendirilmek istendiklerini belirten veliler, yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi.

Velilerin iddiasına göre okul yönetimi, herhangi bir resmi yazı ya da dayanak sunmadan öğrencilerin farklı ilçelerdeki şubelere aktarılacağını duyurdu. Bazı veliler, kendilerine dahi mesaj gönderilmediğini, kararın çocuklara söylendiğini öne sürdü. Veliler ayrıca okul yönetiminin, "Çocuklarınız okuldayken polis gelecek, bunu mu istiyorsunuz" sözleriyle kendilerini korkutmaya çalıştığını iddia etti.

Ortaokul kısmının Kepez'deki Doğa Koleji'ne, ilkokul öğrencilerinin ise Casamax adlı bir kreş binasına taşınmasının planlandığını belirten veliler, tüm sürecin oldubittiye getirildiğini savundu. Kayıtlarını ve ödemelerini Konyaaltı şubesine yaptıklarını vurgulayan veliler, "Lokasyon sebebiyle bu okulu seçtik. Çocuklarımızı başka ilçelere gönderemeyiz. Bu durum hem hukuka aykırı hem de bizi mağdur ediyor" diyerek tepki gösterdi.

"9 senedir bu okulun velileriyiz"

Çocuğu 5. sınıfa başlayan veli Neslihan Tarhan, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Konyaaltı Doğa Koleji velileri olarak gerçekten çok mağdur olduk. Okullar açılalı üç haftaya girdik. Biz okul kayıtlarımızı, kitap paralarımıza kadar her şeyimizi ödeyerek Konyaaltı Doğa Koleji için yaptırdık. Ancak birkaç hafta önce okulun taşınacağı yönünde dedikodular çıkmaya başladı. Dün akşam saatlerinde aniden gelen bir mesajla farklı kampüslerde veli toplantısı düzenleneceği söylendi. Hatta bize resmi bir bildirim bile yapılmadı; çocuklara 'Pazartesi günü Kepez'deki kampüste başlayacaksınız' denilmiş. Bizden rıza alınmadan böyle bir yönlendirme yapılıyor. Ben zaten o lokasyonda otursaydım, çocuğumu oraya yazdırırdım. Buradayız çünkü bu okulu istiyoruz. 9 senedir bu okulun velisiyiz, öğrencisiyiz. Burada kalmak istiyoruz."

Tarhan, bazı velilerin polisle korkutulduğunu öne sürerek, "Okul yönetimi 'Çocuklarınız okuldayken polis gelecek, bunu mu istiyorsunuz' diyor. Böyle bir şey hukuken mümkün değil ama velilerin bir kısmı bu korkuyla çocuklarını başka kampüslere götürdü. Bu okulun 300 velisinden 250'si bu yüzden burada değil. Bizim hiçbirimize resmi bir yazı, belge sunulmadı. Kitap paralarını da ödedik, hala kitaplarımız gelmedi. Resmen oldubittiye getiriliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayyum süreci bizi bağlamıyor"

Veliler ayrıca okul yönetiminin yaşanan belirsizliği Can Holding'e kayyum atanması olarak açıkladığını, ancak bunun kendilerini ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi. Neslihan Tarhan, "Kayyum atandığından ötürü sorun varmış gibi gösteriyorlar ama biz franchise'ız. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Bu bahane edilerek öğrenciler başka ilçelere yönlendiriliyor" dedi.

"Sözleşmemizi bu okulla yaptık"

Bir diğer veli Canan Duran da sözleşmelerini Konyaaltı şubesiyle yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "Çocuğum ilkokulu burada okudu, ortaokul için de bu okulu tercih ettim. Çünkü evime yakındı. Şimdi apar topar başka bir ilçeye taşımaya çalışıyorlar. Ben bu okulla sözleşme yaptım, paramı buraya ödedim. İlçeyi değiştirerek bizi Kepez'e göndermek istiyorlar. Kaş da olabilir, Manavgat da olabilir. Bu mantıkla nereye kadar? Benim böyle bir tercihim yok. Kitap paralarımızı ödedik, kitaplar bile gelmedi. Öğretmenler akıllı tahtayla idare etmeye çalışıyor ama çocuklar mağdur. Paramızı geri alsak bile aylar sürecek, değeri düşecek. Biz kesinlikle başka bir ilçeye gitmek istemiyoruz."

"Sesimiz duyulsun" çağrısı

Veliler, alınan karar kapsamında Konyaaltı'ndaki ilkokul öğrencilerinin Casamax isimli bir kreş binasına, ortaokul öğrencilerinin ise Kepez'deki liseye yönlendirileceğini iddia ediyor. Konyaaltı'nda ikamet ettikleri için bu okulu seçtiklerini vurgulayan veliler, "Lokasyon bizim için çok önemliydi. Evimizi, işimizi ona göre ayarladık. Şimdi servis parası ödemek zorunda kalıyoruz. Bu durumu kabul etmiyoruz" diyerek yetkililerden destek istedi.

Başvurularına henüz yanıt alamadıklarını belirten veliler, "Sesimizi duyuramıyoruz. Biz Konyaaltı'ndaki okulumuzda kalmak istiyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkı zarar görüyor. Lütfen bu mağduriyet giderilsin" çağrısında bulundu. - ANTALYA