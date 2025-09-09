Doç. Dr. Ayhan Kul, İzmir Sağlık Müdürü olarak atandı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Ayhan Kul, Sağlık Bakanlığı'nın kararnamesi ile İzmir İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Yöneticiliği ile başarılı hizmet projelerine imza atan Doç. Dr. Ayhan Kul, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, son olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kul, 2016-2018 yılları arasında Erzurum Tabipler Odası Başkanlığı'nı da üstlenmişti.

Göreve başlayan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, "İzmir gibi ülkemizin en önemli şehirlerinden birinde İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmek, vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışmak en büyük hedefimiz olacaktır. Hep birlikte daha sağlıklı bir İzmir için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Ayhan Kul kimdir?

1976 Erzurum doğumlu olan Doç. Dr. Ayhan Kul, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve 2002 yılında mezun oldu. Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Kul, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Doç.Dr. Kul, evli ve iki çocuk babası. - ERZURUM