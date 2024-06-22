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Diyarbakır ve Mardin'deki yangınla ilgili açıklama

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Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Diyarbakır ve Mardin'deki köylerde çıkan yangınla ilgili açıklama yaparak hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Ayrıca, bölücü niyet taşıyan siyasilerin varlığına dikkat çekti ve milletin bu emellere fırsat vermeyeceğini belirtti.

Diyarbakır ve Mardin'in köylerinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, "Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz" dedi.

Bölücü niyetli siyasiler uyarısı

Yangın bahanesiyle bölücü niyet taşıyan siyasilerin varlığına da dikkat çeken Aydemir, "Yüreğimizi yakan bu olayı bile bahane edip devleti kötüleme, devletle milletin arasına nifak tohumları saçmaya çalışmak gayretinde olanları görüyoruz. Milletimiz de bunların farkında. Bunların tek derdi Kürdün hayatını sıkıntılı hale getirmektir. Mutlu olmasınlar diye özel gayret sarf etmektir. Ama bu asil millet, onların bu çirkin emellerini bildikleri için, asla bunlara fırsat vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Aydemir Diyarbakır Mardin Yerel Politika Güncel Haberler

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