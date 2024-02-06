Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, depremde yıkılan konutların teslimatını yapacak

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte arama-kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerle bir araya geldi. Vali Su, ilk etapta 6 bin 40 konuttan tamamlanan 1423'ünü kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan 6 yapıda 412 vatandaş hayatını kaybetti, 901 kişi yaralandı. Tüm kurumlardan oluşun toplam 16 bin 525 personel, bin 347 araç ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Diğer illerden kentte gelen 562 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu.

Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısına katılan Vali Ali İhsan Su, daha sonra arama-kurtarma ekipleriyle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, hep birlikte bundan tam bir yıl önce bu saatlerde asrın felaketi nitelendirilen depremin yaşandığını hatırlattı.

11 ili kapsayan, bunlar içinde Diyarbakır'ında da olduğu bu felaketi hep birlikte yaşanıldığını aktaran Vali Su, 412 vatandaşın hayatını kaybettiğini, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

"Burada gördüğümüz o değerli arkadaşlarımız o gün, o gece u saatlerde bir yürek oldu" diyen Vali Su, şöyle konuştu:

"Hızlı bir çalışma ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret gösterdik. O gece, o depremde 6 binamız yıkılmıştı. 250'inin üzerinde vatandaşımızı da canlı olarak kurtardık. Önemli olan bu tür felaketlerde hazırlıklı olmak, bina stoklarımızı güçlendirmek ve mutlaka eğitilmiş personeller bulundurmak. Bunları da yapmaya gayret ediyoruz. Ayrıca toplumumuzu bilinçlendirmek."

Kentte depremin yaraları sarıldığını aktaran Vali Su, "Bir vatandaşımızı dahi aç ve açıkta bırakmadık. Kalıcı konutlarımız yapıldı, yapılıyor. Bitenlerin teslimini gerçekleştireceğiz. Yapımları devam ediyor. Bir yıl geçmeden 1423 konutun yapımını tamamladık. Diğerleri de devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlarımıza teslimine başlayacağız" dedi.

Vali Su, burada ekiplerle selamlaştıktan sonra Ulu Camii'nde sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur-an'ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunması programına katıldı.

Vali Su'ya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, kurum müdürleri ve amirleri eşlik etti. - DİYARBAKIR