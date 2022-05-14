Diyarbakır Kalesi, Ankara Kalesi'nde - Haberler

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Diyarbakır Kalesi, Ankara Kalesi'nde

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Furkan Gülap - Yerel
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- Diyarbakır Kalesi, Ankara Kalesi'nde Ankara Kalesi'nde bulunan Emin Antik Sanat Merkezinde fotoğraf sanatçısı Şenol Zümrüt'ün Diyarbakır Kalesi Suriçi fotoğrafları sergilendi.

DİYARBAKIR (İHA) - - Diyarbakır Kalesi, Ankara Kalesi'nde

ANKARA - Ankara Kalesi'nde bulunan Emin Antik Sanat Merkezinde fotoğraf sanatçısı Şenol Zümrüt'ün Diyarbakır Kalesi Suriçi fotoğrafları sergilendi.

Düzenlenen sergide Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu'nun başkanlığında fotoğraf sanatçılarının Diyarbakır fotoğrafları, uluslararası ödüllü fotoğraf sanatçısı Şenol Zümrüt'ün Diyarbakır'da görev yaptığı dönemden suriçi fotoğrafları yoğunluklu olarak sergilendi.

Sergiyi organize ederek Ankaralılarla buluşturan İbrahim Terzioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Temiz yüreklerle çekilen fotoğrafları burada Ankaralılara, Ankara da ki fotoğraf sanatçılarına, sanatseverlerle tanıştırmak istedik.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Yerel

Diyarbakır Kalesi, Diyarbakır, Ankara, Yerel, Haberler

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