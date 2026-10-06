Haberler

Diyarbakır-Kahta karayolunda fındık büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Kahta karayolunda fındık büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Kahta'da etkili olan şiddetli dolu, Diyarbakır-Kahta karayolunun Göçeri mevkiinde yolu beyaz örtüyle kapladı. Fındık büyüklüğündeki dolu görüş mesafesini azaltıp zemini kayganlaştırınca sürücüler güçlük çekti; bazıları araçlarını güvenli alanlara çekerek bekledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, Diyarbakır-Kahta karayolunu beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kahta ilçesinde başlayan sağanak yağış, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Diyarbakır-Kahta karayolunun Göçeri mevkiinde etkisini artıran fındık büyüklüğündeki dolu, yolu kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Dolu yağışı nedeniyle karayolunda görüş mesafesi azalırken, zeminin kayganlaşması sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, dolunun şiddetini artırması üzerine araçlarını yol kenarındaki güvenli alanlara çekerek yağışın dinmesini bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında

Eleştirilere kulak asmadılar! Ünlü anne-kızdan yeni pozlar
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti

İstifa edip olağanüstü seçim çağrısı yaptı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa! Aleyna için sürpriz talep
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

Özel'den “Her şeyine kefilim” dediği isim için çok ağır sözler
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım