Diyarbakır-Kahta karayolunda fındık büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Diyarbakır-Kahta karayolunda fındık büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kahta'da etkili olan şiddetli dolu, Diyarbakır-Kahta karayolunun Göçeri mevkiinde yolu beyaz örtüyle kapladı. Fındık büyüklüğündeki dolu görüş mesafesini azaltıp zemini kayganlaştırınca sürücüler güçlük çekti; bazıları araçlarını güvenli alanlara çekerek bekledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, Diyarbakır-Kahta karayolunu beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kahta ilçesinde başlayan sağanak yağış, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Diyarbakır-Kahta karayolunun Göçeri mevkiinde etkisini artıran fındık büyüklüğündeki dolu, yolu kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
Dolu yağışı nedeniyle karayolunda görüş mesafesi azalırken, zeminin kayganlaşması sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, dolunun şiddetini artırması üzerine araçlarını yol kenarındaki güvenli alanlara çekerek yağışın dinmesini bekledi.