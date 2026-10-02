Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 bin 600 ton kömür yardımı dağıtımı başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 bin 600 ton kömür yardımı dağıtımı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış öncesi kömür yardımı dağıtımları başladı. Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, merkez ve köyler dahil yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torba olmak üzere toplam 3 bin 600 ton kömür ulaştırmayı hedefliyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış öncesi kömür yardımı dağıtımına başlandı.
Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplamda 3 bin 600 ton kömürün Çermik merkez ve köyler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torbadan ulaştırılması hedefleniyor. Kış mevsimi öncesi yapılan yakacak yardımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı