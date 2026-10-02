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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 bin 600 ton kömür yardımı dağıtımı başladı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 bin 600 ton kömür yardımı dağıtımı başladı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış öncesi kömür yardımı dağıtımları başladı. Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, merkez ve köyler dahil yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torba olmak üzere toplam 3 bin 600 ton kömür ulaştırmayı hedefliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış öncesi kömür yardımı dağıtımına başlandı.

Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplamda 3 bin 600 ton kömürün Çermik merkez ve köyler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torbadan ulaştırılması hedefleniyor. Kış mevsimi öncesi yapılan yakacak yardımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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