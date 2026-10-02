Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 bin 600 ton kömür yardımı dağıtımı başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış öncesi kömür yardımı dağıtımına başlandı.

Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplamda 3 bin 600 ton kömürün Çermik merkez ve köyler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torbadan ulaştırılması hedefleniyor. Kış mevsimi öncesi yapılan yakacak yardımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı