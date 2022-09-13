Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'dan Pakistan'a 12 tır gıda desteği yola çıktı

Diyarbakır'dan, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a 12 tır gıda paketi yardımı gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde sel felaketinin yaşandığı Pakistan için başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor. Diyarbakır Valiliği, AFAD koordinasyonunda kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 12 bin 923 insani yardım kolisi hazırlandı. Hazırlanan 12 yardım tırı için AFAD İl Müdürlüğünde uğurlama programı düzenledi. Törene AK Parti Milletvekili Oya Eronat, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş katıldı.

"Türkiye her zaman mazlumun yanındadır"

Vali Ali İhsan Su yaptığı konuşmada Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yardımların ulaşması için kentte ortak bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Vali Su, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla biz de ilimiz bazında kardeş ve dost ülke Pakistan'a bir yardım konvoyu hazırladık. İlimizde başta valiliğimiz koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum kuruluşları olarak ve yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla buradan dost ve kardeş ülke Pakistan'a 12 bin 923 insani yardım kolisini yola çıkarıyoruz. Diyarbakır ili olarak Pakistan'da selden zarar gören oradaki dost ve kardeş insanlara yardım elini buradan uzatıyoruz. Pakistan halkına geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, geçmiş olsun diyorum. Cenabı hak bir daha inşallah böyle felaketler yaşatmasın diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bundan sonra da yine yardım etmek isteyen vatandaşlarımız yardımlarını AFAD müdürlüğümüz kanalıyla iletebilirler. Nakdi yardım yapmak isteyen kıymetli vatandaşlarımızla onlar da hesap numaraları bildirdik o hesap numaralarına nakdi yardımlarını gerçekleştirebilirler" diye konuştu.

Yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştırılmak üzere dualarla Van'a gönderildi. - DİYARBAKIR