Diyarbakır haberi! Kayapınar Belediyesi tarafından 213 kişiye evde bakım hizmeti

Gelen Diyarbakır haberlerine göre Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Evde Bakım Birimi ekipleri, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yaşam kalitesini arttırabilmek için evde bakım hizmeti veriyor.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Evde Bakım Birimi ekipleri, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yaşam kalitesini arttırabilmek için evde bakım hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplamda 213 vatandaşın aktif olarak yararlandığı hizmet 7 sağlık teknikeri ve 7 temizlik personeli tarafından verilmektedir. İlçe sınırları içerisinde yardıma muhtaç, yalnız bırakılan ve kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetleri devam ediyor. Yardıma muhtaç vatandaşların sağlık ve ev temizliği gibi ihtiyaçlarını gideren hizmet çerçevesinde pansuman, sonda, öz bakım, psikolojik danışmanlık hizmeti, çamaşır yıkama ve kurutma ile kuaför hizmetleri veriliyor.

Kayapınar'ın yaşanabilir, sağlıklı ve ulaşılabilir bir kent olması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, sağlıklı birey olmadan, sağlıklı toplum olamaz değerlendirmesinde bulundu. Karaman "Kayapınar'ı sağlıklı bir kent haline getirmek ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek adına tüm sorunların çözümü için çalışıyoruz. Evde bakım birimimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerinde hizmet veriyoruz. İlçemizde yaşayan tüm bireyleri mutlu etmek bizim en önemli görevimiz. 158 kişiye temizlik, 42 kişiye sonda ve 13 kişiye de pansuman hizmeti veriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR