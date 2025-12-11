Haberler

Diyarbakır'da umreye giden vatandaşlar yurda döndü

Güncelleme:
Diyarbakır'dan umre için kutsal topraklara giden 80 kişilik kafile, aileleri ve akrabaları tarafından coşkuyla karşılandı. 72 yaşındaki Hasan Yıldırım, umreden duyduğu mutluluğu ve gördüğü yerlerin önemini paylaştı.

Diyarbakır'dan umre için kutsal topraklara giden 80 kişilik kafile yurda döndü.

10 Kasım'da Diyarbakır'dan umreye giden 80 kişi, bugün yurda döndü. Diyarbakır Havalimanı'nda aileleri ve akrabaları tarafından karşılanan umreciler, duygu dolu anlar yaşadı. Hayatında ilk defa kutsal topraklara gittiğini belirten Çermikli 72 yaşındaki Hasan Yıldırım, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu, İslam'ın doğduğu ve yayıldığı beldeleri gözleriyle görme imkanı bulduğunu söyledi. Yıldırım, gitmeyen herkese o güzel beldeleri ziyaret edip görmelerini tavsiye ettiğini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
