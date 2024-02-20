Diyarbakır'da deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde hak sahipleri sevinç yaşadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde hak sahipleri ekran kilitlendi. Evine kavuşanın kimisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti, kimisi de birkaç gün sonra evine taşınacağını söyledi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde Diyarbakır'da evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlar, inşası tamamlanan bin 423 konutun kura çekimine katıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenleri" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleşti.

Kura çekimin kendisine TOKİ'lerde ev çıkan Abdullah Köse, yeni evlerine birkaç gün sonra taşınacaklarını söyledi.

Köse, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Evimiz Bağlar ilçesi kırsal Alatosun Mahallesi'ndeydi. 6 Şubat 2023 depreminde evimiz yıkıldı. Çok şükür enkaz altında kalan kimse olmadı. Şimdi de İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya yeni yapılan konutlardaki evimizin anahtarını teslim etti bize. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Yeni evimize birkaç gün taşınacağız" dedi.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde depremde evi hasar görüp yıkılan Ziynet Çelikel Çıtak, kendisine kurada ev çıkmasıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

Yeni ev imkanı tanıdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Çıtak, "Allah, Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu oldum. Evi olmayana da Allah, en kısa zamanda nasip etsin. Eski evimiz Bağlar ilçesi Emek Caddesi'ndeydi. Binamız yıkılınca biz de TOKİ başvurusu yaptık. Şu an anahtarımızı teslim aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Yeni evlerinin köylerine yakın olduğunu söyleyen Mehmet Demir ise, "Evimiz depremde yıkılmıştı. Bu zaman zarfında konteynerde yaşıyorduk. TOKİ konutlarının kurasında çok şükür bize de ev çıktı. Yeni evimiz köye yakın olduğu için yapım aşamasında gidip bakıyorduk. Yeni yapılan konutlar maşallah çok sağlam yapılmış. Çok memnunuz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR