Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da sağanakta alt geçit tıkandı, itfaiye Park Orman altgeçidini kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sağanakta alt geçit tıkandı, itfaiye Park Orman altgeçidini kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle alt geçitler tıkandı ve trafik durma noktasına geldi. Park Orman Altgeçidi itfaiye tarafından araç trafiğine kapatılırken, Urfa Bulvarı'nda kilometrelerce yoğunluk oluştu.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte alt geçitler tıkandı, trafik durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hayat durma noktasına gelirken, Park Orman Altgeçidi, yağmur birikintisi nedeni ile tıkandı. İtfaiye ekibi altgeçidi araç trafiğine kapattı. Geri geri gelmekte zorlanan bir araç ise itfaiye aracıyla halatla çekildi. Urfa Bulvarı'nda ise sağanakla beraber kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

41 yaşında bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı