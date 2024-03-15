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Diyarbakır'da Ramazan Ayı Gıda Denetimleri Başladı

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Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı öncesinde gıda denetimleri sıkılaştırıldı. İlk iki ayda ise 2 bin 2 işletmeye denetim yapıldı.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer'in katılımıyla kentte gıda denetimi gerçekleştirilerek Ramazan ayı denetimlerine start verildi. İlk iki ayda ise 2 bin 2 işletmeye denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, yıl boyunca gıda işletmecisinin birincil üretim aşaması dahil üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere uyması gereken genel ve özel hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etmek amacıyla rutin "Riske Dayalı Denetim Sıklığına" denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede rutin ve diğer belirtilen haller dışında Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan bayramı sebebiyle denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği, un ve unlu mamuller üreten ve satan işyerleri, tatlı satış ve imalathaneleri, et ve et ürünleri üretim ve satış işyerleri sıkı takibe alınmak suretiyle kentte gıda kontrol görevlisinin katılımıyla denetimler yapılmakta olup gerekli hallerde numuneler alınarak yetkili laboratuvarlarda analize gönderiliyor.

Öte yandan, 2024 yılının ilk iki ayı içerisinde Diyarbakır genelinde bulunan gıda (üretim, satış ve toplu tüketim işyerleri) ve yem işletmesine (üretim ve satış işyerleri) yönelik olarak 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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