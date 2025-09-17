Diyarbakır'da Öğretmene Veli Tarafından Saldırı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin veli tarafından darp edilmesi olayını kınadı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bağlar Hürriyet İlkokulundaki 2 öğrencinin velisinin, öğretmenleri R.S. tarafından darp edildiği iddiasıyla öğretmene fiili ve sözlü saldırıda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Okul idaresinin ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuş ve vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucunda adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı ve öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adi süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR