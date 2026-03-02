Diyarbakır'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' şenliği başladı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gürsel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlenen Ramazan etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlar için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler organize edildi. 2-3 Mart tarihlerinde iki gün boyunca 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek şenliklerde, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatmaya yönelik programlar da büyük ilgi görüyor. Etkinliklerde çeşitli oyunlar, kültürel faaliyetler ve sosyal etkinliklerle Ramazan ayının manevi atmosferi katılımcılara yaşatılıyor.

Şenlik görevlisi Hülya Kıraç, İstanbul'dan geldiğini ve 11 ilde şenliklerin yapıldığını, yapılmaya devam edeceğini söyledi. Kıraç, "11 ilde çocuklara farklı alanlarda etkinliklerimiz olacak. Dediğim gibi 11 şehirde görevliyiz. Erzurum'dan başladık, bugün Diyarbakır'dayız. Yarın da buradayız. Ondan sonra Van, Kars, Ordu ve Samsun'la bitireceğiz inşallah. Bu şekilde çocuklara bir şeyler katmak, onlarla etkinlik yapmak gerçekten bize de çok iyi geliyor. Çok farklı çocuklarla bir arada olmak, onlarla etkinlik yapmak ve onları mutlu etmek, kendi adıma ve ekibim adına söyleyebilirim ki bizi çok mutlu ediyor. Onlarla birlikte olmak gerçekten güzel. Çocuklarımız geldikten sonra onları ilk önce Nasrettin hoca etkinliğiyle birlikte sahneye alıyoruz. Sahneden sonra çocuklarla farklı etkinliklerimiz oluyor. Boyama etkinliği oluyor, yapboz oluyor, ardından Ramazan feneri yapıyoruz. Fener etkinliğinden sonra çocuklarımız çıkarken onlara boyama hediyesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencileri ile birlikte şenliğe katılan Şehit Polis Sabri Kün İlkokulu öğretmeni Berfin Yılmaz, çok güzel program olduğunu aktardı. Yılmaz, "'Maarifin Kalbinde Ramazan' programı kapsamında çocuklarımız şu an eğleniyorlar. Her şey için teşekkür ediyoruz, sağ olun. Buradaki aktiviteler sayesinde aynı zamanda öğrenme fırsatı da buldular. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Miraç Kaçmaz, arkadaşları ile birlikte eğlendiklerini söyledi. Kaçmaz, "Sokak hayvanlarına yardım ettim, çizim yaptım ve yapboz yaptım" dedi. Meryem Gülşah ise, arkadaşları ile birlikte yapboz oynadıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

Etkinlik fotoğraf çekimiyle son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı