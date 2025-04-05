Diyarbakır'da Kısa Süreli Dolu Yağışı Etkili Oldu

Diyarbakır'da dolu yağışı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kısa süreli dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.

İlçenin kırsal Tepe, Arı ve Bahçelievler mahallesinde misket büyüklüğündeki dolu yağışı, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu yerlerde badem, kayısı gibi meyve ağaçlarındaki tomurcukların zarar gördü.