Diyarbakır'da Hükümlüler Selahaddin Eyyubi Camii'nde Peyzaj Çalışması Yaptı

Diyarbakır'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adalet Bakanlığı'nın 'Ücretsiz Kamu Hizmeti Yükümlüğü' projesi kapsamında Selahaddin Eyyubi Camii Külliyesi'nde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar ile hükümlülerin istihdama dahil olduğu ve kurumlar arasında iş birliği sağlandığı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Ücretsiz Kamu Hizmeti Yükümlüğü' çerçevesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Selahaddin Eyyubi Camii Külliyesi'nde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Ücretsiz Kamu Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında bir süredir yürüttükleri mobil ekip çalışmaları ile kente büyük çapta bir destek sunduklarını, kurumların taleplerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, uzman eğiticiler eşliğinde yürütülen bu çalışmalarla hükümlülerin de istihdama dahil olduklarını söyledi.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük ise yürütülen çalışmanın kurumları adına önemli olduğunu ifade etti. Hükümlüleri iyileştirme çalışmaları kapsamında manevi yaşama müftülükten gerekli desteğin verildiğini dile getiren Büyük, iş birliğinden büyük bir kazanım elde ettiklerini söyledi.

Programda Müftü Büyük tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek ile birlikte Selahaddin Eyyubi Camii Külliyesi'nde peyzaj çalışmasına katılanlara teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğe Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Özcan, Ahmet Ramazan, Berat Sağır ve Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar katıldı.

2024 yılında başlatılan Mobil Kamu Hizmet Çalışmaları kapsamında şu ana kadar 312 kurumla çalışma tamamlanırken, taleplerin planlama takvimi doğrultusunda devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
