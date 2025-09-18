Diyarbakır'da Eğitime Destek: Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Desteği Sağlandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde eğitime anlamlı bir dokunuş yapıldı. Muhtarlık tarafından öğrencilere çanta, kırtasiye ve elbise desteği sağlanarak, minik yüreklerin eğitim yolculuğuna güç katıldı.

Muradiye Mahalle muhtarı Dilek Demir, öğrenciler için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Muhtarlık tarafından öğrencilere çanta, kırtasiye ve elbise desteğinde bulunuldu. Mahalle muhtarı Dilek Demir, eğitime önem verdiğini ve çocuklara özel hassasiyetinin olduğunu söyledi. Demir, "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onların okula eksiksiz başlaması, özgüvenle eğitim hayatına adım atması bizim için her şeyden önemlidir. Bugün onlara sunduğumuz destek sadece bir eşya değil, yarınlara açılan bir kapıdır. Benim en büyük hassasiyetim, hiçbir çocuğun eğitimden geri kalmamasıdır. Etkinlik boyunca öğrencilerin sevinci gözlerinden okunuyordu. Çantalarını gururla sırtına takan, yeni defterlerini coşkuyla açan çocukların heyecanı, mahallede umut ve mutluluk rüzgarı estirdi. Çocuklarımızın başarısı, bizim en büyük gururumuzdur. Mahallemdeki her çocuk, kendi evladım gibi onların sevinci benim sevincim, onların kaygısı benim kaygımdır" dedi. - DİYARBAKIR