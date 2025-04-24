Diyarbakır'da Çocuklar Sanatla Büyülendi

Diyarbakır'da Dicle Vadi Final Ana Okulları öğrencileri, parçalanmış yüzler, geometrik formlar ve özgün renk tercihleriyle 40 özgün eser ortaya koydu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dicle Vadi Final Ana Okulları'nda bu yıl da coşku ve sanatla kutlandı. Bu anlamlı günde Dicle Vadi Final Ana Okulları, farklı ve renkli bir etkinlikle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Bir Tuval, İki Renk" adını taşıyan etkinlikte, çocuklara sanatın evrensel diliyle kendilerini ifade etme fırsatı sunuldu. Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü'nden üniversite öğrencileri ve Dicle Vadi Final Ana Okulları'ndan 40 minik öğrenci katıldı. Etkinliğin ilham kaynağı ise dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso ve onun öncüsü olduğu kübizm akımı oldu.

Çocuklar, Picasso'nun soyut dünyasında kendi hayal güçleriyle yolculuğa çıkarak, parçalanmış yüzler, geometrik formlar ve özgün renk tercihleriyle 40 özgün eser ortaya koydu. Etkinlik boyunca çocukların yalnızca sanatsal becerileri değil, aynı zamanda soyut düşünme ve farklı bakış açıları geliştirme yetileri de desteklendi.

Dicle Vadi Final Ana Okulları Müdiresi Saniye Görür, "Bizler için 23 Nisan sadece bir bayram değil, çocukların özgürce düşünebildiği, kendilerini ifade edebildiği bir alan üretme fırsatıdır. Sanat bu anlamda çok güçlü bir araç. Öğrencilerimizin Picasso'dan ilham alarak hayal dünyalarını yansıttıkları bu etkinlik, bizleri hem gururlandırdı hem de çok duygulandırdı" dedi. - DİYARBAKIR