Diyarbakır'da bir mahalleye daha toplu taşıma hizmeti başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine "Doğu İlçe Otogarı- Yenişehir Hantepe Mahallesi" arasında otobüs seferi başlattı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergah oluşturdu.

Güzergahta doğu ilçe otogarı - Yenişehir Hantepe Mahallesine (HD) kodunda günde 2 sefer olmak üzere (1 araç ile) toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

32 kilometre uzunluğundaki güzergah şöyle:

Doğu ilçe otogarı - Mehmet Akif Ersoy Bulvarı - Akkoyunlu Cad. - Koşuyolu - Batıkent - Bayramoğlu - Bayındırlık - Tesisler -Ninova AVM. - Seyrantepe Kavşağı - Elazığ Cad. - Üç Kuyu - Dökmetaş - Alpu -Yaytaş -Hantepe. - DİYARBAKIR