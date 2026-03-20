Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen programda vatandaşlar, milletvekilleri, kurum müdürleri ve STK'lar bir araya gelerek bayramlaştı.

Bir otelde düzenlenen programa AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8. Ana Jet Üs Komutanı Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, kaymakamlar, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, her birinin mübarek ramazan bayramını kalbi duygularıyla tebrik ettiğini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte rabbimizden nice bayramlara kavuşmanızı niyaz ediyorum. Diyarbakır'ımızda çok güzel, çok keyifli ramazan ayını geride bıraktık. Bu sene çok şükür huzur anlamında da Diyarbakır, önceki yıllara göre çok huzurlu bir şekilde ramazan ayı idrak etti. Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda, liderliğinde Türkiye yüzyılı perspektifinde ortaya konulan terörsüz Türkiye vizyonunun bir parçası olarak Diyarbakır'da artık terör olaylarından ve benzeri hadiselerden söz etmiyoruz" dedi.

Artık Diyarbakır'da üretimden, ticaretten bahsedildiğini kaydeden Vali Zorluoğlu, "Eğitimdeki kaliteyi nasıl daha fazla artırabiliriz, kamu yatırımlarımızı nasıl daha fazla artırabiliriz, halkımızın günlük yaşamını nasıl kolaylaştırabiliriz, bunların muhasebesini yapıyoruz. Terör Türkiye hedefi sadece ülkemizde değil, bölgemizde de tam olarak elde edildiğinde inanıyorum başta Diyarbakır olmak üzere tüm bölge çok daha farklı bir seviyeye, kalkınmışlık ve refah anlamında ulaşacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı