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Diyarbakır'da Bayram Güvenliği İçin Polis Ekipleri Görevde

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Diyarbakır polisi, Ramazan Bayramı öncesinde ve boyunca güvenlik önlemlerini artırarak vatandaşları olası risklere karşı uyarıyor. Tüm birimleriyle sahada olan ekipler, 7/24 hizmet veriyor.

Diyarbakır polisinden bayram güvenliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekipleri bayram öncesi ve Ramazan Bayram boyunca güvenlik önlemlerini sürdürüp vatandaşlara uyarıda bulundu.

Diyarbakır polisi, tüm birimleriyle Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tam kadro sahada görev alıyor. Turizm polisi, yunus ekipleri ve asayiş birimleri, 7/24 esasına göre önlem alarak vatandaşların arasında nöbet tutuyor. Ekipler, anons yaparak vatandaşları olası risklere karşı uyarıp dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Yerel
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