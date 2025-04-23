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Diyarbakır'da 23 Nisan Coşkusu: Eğitim ve Sanatı Birleştiren Özel Eser

Diyarbakır'da 23 Nisan Coşkusu: Eğitim ve Sanatı Birleştiren Özel Eser
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Diyarbakır Final Okulları'nda bir öğretmen ve velisinin iş birliğiyle oluşturulan özel şarkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler tarafından seslendirildi. Bu çalışma, Türkiye'nin eğitimde sanat odaklı yaklaşımlarını öne çıkarmakta.

Türkiye'nin eğitim ve sanat vizyonunu yansıtan özel bir çalışma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına damgasını vurdu. Diyarbakır Final Okulları birinci sınıf öğretmeni Emel Çiçek, öğrencileri için anlamlı bir şarkı kaleme aldı ve bu eser, yine bir müzik öğretmeni olan velisi Ezgi Barç tarafından bestelenerek hayat buldu.

Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte seslendirdiği bu özel eser, büyük beğeni topladı ve 23 Nisanın coşkusunu güçlü bir şekilde yansıttı. Türkiye'nin köklü eğitim geleneğini geleceğin eğitim vizyonu ile buluşturan maarif modeli ile örtüşen bu çalışma, sanatın eğitimdeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür özgün eserlerin eğitim camiasında daha fazla yer bulması beklenirken, öğretmenlerin ve velilerin iş birliğiyle ortaya çıkan bu özel projenin, Türkiye'nin eğitimde sanat odaklı yaklaşımlarına katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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