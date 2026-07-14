Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Orduevi bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesi milletin tüm fertlerinin farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı ideal etrafında kenetlendiğini, onların oyununu bozduğunu ve milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Zorluoğlu, 15 Temmuz'un 86 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direniş ve kutlu mücadelenin adı olduğunu kaydetti.

Aradan geçen 10 yılda birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma azminin millet olarak en büyük güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Zorluoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin uygulamaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' süreci de var olan bu kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek, ülkemizdeki iç barışı ve huzuru güçlendirecek, insan kaynağımız başta olmak üzere kaynaklarımızı kalkınmaya, büyümeye ve milletimizin refahına aktarmamıza zemin hazırlayacaktır" dedi.

"40 yılı aşkın bir süredir devam eden terör eylemlerinden kim faydalandı? En çok kim kazandı? Bu soruyu sormak lazım" diyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Terör baronları, terör sektörü ve kandan beslenenler kazandı. Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini, bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlet olarak var olmasını engellemek isteyenler kazandı. Artık bu küresel oyunu, ülkemize karşı ortaya konulan bu kirli tezgahı ve aramıza ekilmeye çalışılan nifak tohumlarını söküp atmanın tam zamanıdır. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve ülkemizin huzuru, güvenliği ve aydınlık yarınları için hep birlikte, el ele, gönül gönüle çalışmaktır."

Program, İl Müftüsü Celal Büyük'ün yaptığı duanın ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı