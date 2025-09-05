Haberler

Diyanet, Peygamber Efendimiz'in 1500. Yılı için Etkinlikler Düzenleyecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Peygamber Efendimiz'in doğumunun 1500. yılı anısına çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Etkinlikler, Mevlid-i Nebi Haftası ile başlayacak ve birçok sosyal sorumluluk projesi içerecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Peygamber Efendimiz'in doğumunun 1500. yılı anısına ülke genelinde bir dizi etkinlik düzenleyecek. Programların startı Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası ile verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, "Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Yeygamber Efendimiz" temasıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin tanıtımı için Diyarbakır İl Müftülüğünde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, etkinliklerin 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek Mevlid Kandili ile başlayacağını söyledi. Bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve aile ahlakı" olduğunu belirten Büyük, "Peygamberimizin örnek aile hayatı, toplumun ve ailenin bir üyesi olarak tüm yönleriyle ele alınacak" dedi.

Müftü Büyük, Diyarbakır'daki il ve ilçe müftülüklerinde görevli uzman personel tarafından camilerde hatim programları, hadis dersleri, sabah namazı buluşmaları, hafızlık icazetleri, yarışmalar, çocuk şenlikleri, konferanslar ve sosyal sorumluluk projelerinin düzenleneceğini açıkladı.

Programlar kapsamında Filistin ve Gazze'deki zulmü gündeme taşıyacak özel etkinlikler, kan bağışı kampanyaları, ağaç dikme çalışmaları, hatıra ormanları projeleri, cezaevi ziyaretleri ve gençlere yönelik siyer dersleri de planlandı. - DİYARBAKIR

