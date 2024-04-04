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Diyanet İşleri Başkanlığı Kardeş Şehir Projesi Eskişehir'de Gerçekleştirildi

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Diyanet İşleri Başkanlığın Kardeş Şehir projesi kapsamında Eskişehir'de "Ramazan Ayı Kardeş İller Özel Vaaz ve İrşat Programı" düzenlendi. Programa Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Bilecik il müftüleri ve heyetleri katıldı.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, kardeş şehir müftüleri Eskişehir'in merkezi camilerinde cemaatle buluşarak vaaz ve sohbetler verdi. Teravih namazının ardından Odunpazarı Reşadiye Camii avlusunda bulunan Diyanet Genç Ofiste toplanan il müftüleri, Ramazan ayının önemi ve programların değerlendirilmesi üzerine sohbet ettiler. Programa Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Keleş, Afyonkarahisar İl müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, Bilecik İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen, Fikri Şahin, Eskişehir İl Müftü Yardımcıları Aytekin Akçin, Berrin Erdoğan, Dilaver Şahin, Faruk Latifoğlu, İsrafil İğde, Odunpazarı ilçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım katıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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