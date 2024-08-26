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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahlat'ta Şehit Eren Öztürk Külliyesi'ni ziyaret etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek Şehit Eren Öztürk Külliyesi'ni ziyaret etti. Külliye içinde bulunan cami ve yatılı hafızlık Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunan Erbaş, geleceğin hafızlarının yetişeceği bu külliyede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamaları kapsamında geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Eren Öztürk Külliyesi'ni ziyaret etti.

Külliye içinde bulunan cami ve yatılı hafızlık Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Şehit Eren Öztürk Cami İmamı Şerafettin Tanyeri tarafından bilgiler verildi. Erbaş, şehit vasiyeti olan külliyede geleceğin hafızlarının yetişeceği için mutluluğunu dile getirdi. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'a ziyaretinde, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Bitlis İl Müftüsü M.Faysal Geylani, Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Van İl Müftüsü M.Sırrı Şık, Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş ve Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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