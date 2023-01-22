Diyanet İşleri Başkanı'ndan İsveç'teki skandal olaya ilişkin açıklama: İnsanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepki çekti. Bu çirkin saldırıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tepki göstererek, "Savaşta dahi olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır. Bunlardan birisi çocuklar, masumlar ve kadınlardır. Diğeri mabetlerdir. Hangi inanç olursa olsun bu inancın ve mabedinin dokunulmazlığı vardır. Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır" dedi.

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıran eylemini tekrarlayarak yine Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan'ın çirkin eylemine Diyanet İşleri Başkanı'ndan tepki geldi. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki sabah namazı programına katıldı. Önce sabah namazını kıldıran Erbaş, ardından Fetih Suresi'ni okudu ve dua etti.

"SAVAŞTA DAHİ BAZI ŞEYLERİN DOKUNULMAZLIĞI VARDIR"

Ali Erbaş, daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayına tepki göstererek, "Savaşta dahi olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır. Bunlardan birisi çocuklar, masumlar ve kadınlardır. Diğeri mabetlerdir. Hangi inanç olursa olsun bu inancın ve mabedinin dokunulmazlığı vardır. Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır" dedi.

"BİRBİRİMİZE SAYGI GÖSTEREREK YAŞAMAK DURUMDAYIZ"

İslam'ın savaş ahlakını okuyan bir insanın bu dinin nasıl bir merhamet dini, nasıl bir şefkat dini olduğunu göreceğini anlatan Erbaş, "Bütün dünya insanları olarak bir arada yaşamak, birbirimizin inancına kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız" ifadelerini kullandı.