Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Heyetini Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ve heyetini kabul etti. Türkiye için Filistin davasının 7 Ekim'den bu yana olmadığını, bu davanın çok eskilere dayandığını belirten Erbaş, Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in tam bağımsızlığını görmek istediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ve heyetini kabul etti. Erbaş, Türkiye için Filistin davasının 7 Ekim'den bu yana olmadığını bu davanın çok eskilere dayandığını belirterek, Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in tam bağımsızlığını görmek istediklerini ifade etti.

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. - ANKARA