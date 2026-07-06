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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Bursa Valiliği'ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Bursa Valiliği'ne ziyaret
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa'da Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar ve çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Valilik binasındaki ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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