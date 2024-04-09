Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Son Teravih Namazını Kıldırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını tarihi Orhan Gazi Camii'nde kıldırdı. Namaz sonrasında konuşan Erbaş, "Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım, camilerimizi garip bırakmayalım" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'ne gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, bu Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı. Namazın ardından konuşan Erbaş, "Bu akşam son teravihimizi kıldık bu Ramazan'ın insanın, Müslüman'ın ömrü hayatında geçirdiği en hayırlı, en faziletli en mukaddes an hangisidir diye bir soru sorulsa cevabımız; namaz anındaki geçirdiğimiz andır olabilir. Yatsı namazımızla beraber teravih namazımızda bir saati aşkın bir buçuk saate yakın bir zaman geçirdik. Bu amel defterimize yazıldı. Keşke bütün zamanlarımız böyle geçse, keşke bütün zamanlarımız namazda geçirdiğimiz zaman kadar kıymetli olsa" dedi.

"Camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları"

Başkan Erbaş, "Namazda geçirdiğimiz zaman en kıymetli zaman, bunu yaşayarak çocuklarımıza, gençlerimize gösterelim. Ramazan ayının adeta süsü teravihler, camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları. Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım. Camilerimizi garip bırakmayalım diğer zamanlarda da teravih namazlarına gösterdiğimiz bu şevki, bu güzelliği vakit namazlarında da gösterelim" diye konuştu.

"Safta herkes eşittir"

Ramazan ayı ile ilgili de konuşan Erbaş, "Ramazan işte geldi, geçti. İnşallah bereketiyle bayrama ulaşırız. Bayram sabahı, bütün camilerimiz inşallah vatandaşlarımıza, ailelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla dolacak. Dua edeceğiz bayram namazından sonra Kim için? Gazze'deki mazlumlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlar için dua edeceğiz. Mazlumların kurtuluşu için zalimlerin kahrı için dua edeceğiz inşallah. Ramazan ayı bize bir ay boyunca büyük bir maneviyat kazandırdı. Sabır eğitimine tabi tuttuk nefsimizi. Sabırla ibadete nasıl devam edilir onu gösterdik. İftar sofrasında unvanı ne olursa olsun kimse elini uzatabiliyor mu yemek yemeye, hayır uzatamıyor. İşte orada Cenabıhak herkese eşit diyor burada olduğu gibi. Aranızda farklı farklı unvanlarda, mesleklerde insanlar var. Ama safta herkes eşittir. Cenabıhak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin" şeklinde konuştu.

"Ali Erbaş, bayram namazını da Sakarya'da kıldıracak"

Başkan Erbaş'ın ardından konuşan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, "Şeyh Edebali Camii'nde Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, bayram namazı öncesinde sohbet edip, sonrasında bayram namazını kıldıracak ve dua edecek" diyerek tüm Sakaryalıları bayram namazına davet etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhan Gazi Ali Erbaş Sakarya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Arefe günü teravih var mı? Bu akşam teravih namazı kılınacak mı? 9 Nisan bugün teravih namazı kılınır mı? Antalya bayram namazı saat kaçta 2024? Antalya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Nevşehir bayram namazı saat kaçta 2024? Nevşehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title