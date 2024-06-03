Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac Organizasyonu hizmetlerini inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac için Medine'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık tarafından Türk hacı adaylarına verilen hizmetleri incelemek üzere 2024 Hac Organizasyonu'nda görev alan Medine Bölge Başkanlığı ve Acentalar Bürosu, Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanlığı, Medine Havalimanı Ekip Başkanlığı ve Medine Kargo Ekip Başkanlığını ziyaret etti. Burada Türk hacı adaylarına yönelik yapılan hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Erbaş, görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz ile Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Ahmet Bulut eşlik etti. - MEDİNE