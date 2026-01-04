Diyadin'li gençler Sarıkamış şehitlerini Allahuekber Dağları'nda andı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Diyadin Gençlik Merkezleri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler, Allahuekber Dağları'nda tarihi bir yürüyüş yaparak vatan uğruna canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerini andı.

Soğuk hava koşullarına rağmen büyük bir kararlılıkla gerçekleştirilen yürüyüşte gençler, Türk bayrakları ve pankartlar eşliğinde şehitlerin izinden yürüdü. Etkinlik boyunca dualar edilerek, Sarıkamış'ta yaşanan fedakarlık ve kahramanlık bir kez daha yüreklerde hissedildi.

Yetkililer, bu tür anma programlarının genç nesillerde tarih bilinci, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Yürüyüşe katılan gençler ise Sarıkamış şehitlerini anmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. Sarıkamış şehitleri rahmet, minnet ve dualarla anıldı.