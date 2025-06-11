Diyadin Kaplıcaları, Kurban Bayramı Sonrası Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Diyadin Kaplıcaları, Kurban Bayramı Sonrası Ziyaretçi Akınına Uğruyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, şifalı sularıyla hem sağlık arayan hem de doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yerel halk, kaplıcaları beden ve ruh sağlığına faydalı buluyor.

Ağrı'daki Diyadin kaplıcaları, şifalı suyuyla Kurban Bayramı sonrası da ziyaretçi akınına uğruyor.

Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerine kurulu kaplıca tesisleri, sağlık arayışında olan vatandaşların yanı sıra bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyen turistlerin de uğrak noktası oluyor. Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken, termal su kaynakları hem bireysel dinlenme arayışındaki kişileri hem de sağlık amacıyla gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Bayram kalabalığına rağmen bölgedeki canlılık sürüyor.

"Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum"

Kaplıcaları ziyaret eden Mehmet Emin Demir, Diyadin'in termal sularının hem beden hem de ruh sağlığına iyi geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Diyadin kaplıcalarına geldik, gerçekten çok güzel ve şifa dolu bir yer. Ne zaman kendimi yorgun hissetsem buraya gelirim. Vücudu dinlendiriyor, insan kendini adeta tazelenmiş gibi hissediyor. Romatizma başta olmak üzere, kireçlenme ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklara da oldukça iyi geliyor. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum."

Doğayla iç içe sakinlik arayanlara

Kaplıcalar, yalnızca sıcak suyla şifa bulmak isteyenler için değil; doğayla baş başa kalmak, şehirden uzaklaşmak isteyenler için de tercih sebebi oluyor. Sessizliği, temiz havası ve çevresindeki doğal güzelliklerle Diyadin, yaz aylarında sakin bir kaçış noktası sunuyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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