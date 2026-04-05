Diyadin'de eski hükümet konağı için yıkım süreci başladı

Ağrı'nın Diyadin'de uzun yıllar hizmet veren eski hükümet konağının yıkım çalışmaları başlatıldı. Alanın geleceğine ilişkin planlamaların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Diyadin ilçe merkezinde bulunan ve uzun yıllar kamu hizmetlerine ev sahipliği yapan eski hükümet konağının yıkımına başlandı. İş makineleriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında binanın kontrollü şekilde kaldırıldığı gözlemlendi.

Yıkım çalışmalarının ardından söz konusu alanın nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak planlama ve projelendirme sürecinin devam ettiği, ilerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapılmasının beklendiği öğrenildi.

İlçe sakinleri, alanın ilçeye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini temenni ederken; yeni bir kamu binası, park ya da farklı sosyal alanların yapılabileceğine dair çeşitli görüşler dile getiriliyor.

Diyadin'de devam eden yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve alanla ilgili yeni projenin netleşmesi bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı