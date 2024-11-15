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DİVA-SEN Genel Başkanı Bursa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

DİVA-SEN Genel Başkanı Bursa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Genel Başkanı Osman Taşçı, Bursa'da müftülükler ve dini ihtisas merkezi ziyaret ederek sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Sendikanın Bursa'da şubeleşme süreci hızlanıyor.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Genel Başkanı Osman Taşçı ve Genel Başkan Yardımcıları Bursa'da çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulundu.

Bursa İl Başkanı olarak atanan Ömer Akpınar eşliğinde, Bursa'da bulunan il ve ilçe müftülükleri ve dini ihtisas merkezi ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde personele sendikal faaliyetler hakkında bilgi verildi. Bursa'da şubeleşme aşamasında olan Diva-Sen, din görevlileri arasında ilgiyle karşılandı.

Genel Başkan Osman Taşcı ziyaretler sonunda katıldığı üye buluşmasınde "Hızlı bir şekilde üye kaydı yapan Diva-Sen artık Bursa'da sosyal sendikacılık anlamında farkındalık oluşturacaktır. Sendikamız Bursa'da hakettiği yere uzun sürmeden gelecektir" dedi.

Diva-Sen Bursa İl Başkanı Ömer Akpınar "Din görevlilerinin hizmetine sunulmak üzere misafirhane için yer tuttuk. Yıl sonunu bulmadan tüm personelimizin ücretsiz olarak hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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