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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan seçimleri açıklaması: "Nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak şartların ortaya ıkmasını temenni ediyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin barış ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması için uygun şartların oluşmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlık, seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını dilerken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak şartların oluşmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlık, seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını dilerken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak şartların oluşmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, seçimlerin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçimlerin ardından bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik beklentiler de dile getirildi. Bakanlık, "Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak şartların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Bu amaçla Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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