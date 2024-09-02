Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Madalyası verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ilk Saraybosna Büyükelçisi Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Madalyası verdi. Merhum Büyükelçi Tufan'ın madalyasını oğlu Büyükelçi Korkut Tufan aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ilk Saraybosna Büyükelçisi Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Madalyası verdi. Merhum Büyükelçi Tufan'ın madalyasını oğlu Büyükelçi Korkut Tufan aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ilk Saraybosna Büyükelçisi merhum Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Madalyası verdi. Merhum büyükelçi Tufan'ın madalyası oğlu Büyükelçi Korkut Tufan, Bakan Fidan'ın elinden aldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen programa Büyükelçi Tufan'ın eşi Zişan Tufan'ın yanı sıra Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ve bakanlık personeli katıldı.

Büyükelçi Tufan'ın Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesinde rolünün büyük olduğunu aktaran Bakan Fidan, "Bosna Hersek'le köklü geçmişimize dayanan derin dostluk bağlarımızın pekiştirilmesinde rol oynayan siyasetçilerimiz ve diplomatlarımız oldu. Bunlar arasında Şükrü Tufan'ın hem hariciyemizde hem de Bosna Hersek halkı nezdinde çok ayrı bir yeri var. Bu yıl 30 Nisan'da kaybettiğimiz Tufan, Bosna Hersek'te ilk Türk büyükelçisi olarak son derece acı gelişmelerin yaşandığı karanlık günlerde görev yapmıştı. Büyükelçimiz savaş döneminde gösterdiği cesareti ve kararlılığı ile Bosnalıların sevgi ve saygısını kazanmıştı. Ata yadigarı bu kadim coğrafyada gönüllerde derin güven bağları tesis etti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakan Fidan Saraybosna Politika Türkiye ankara Güncel Korkut Yerel

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title