Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor
Haber Videosu

Adana'da dini nikahla beraber yaşadığı kadını yüzünden bıçaklayıp iki kere cezaevine giren şahıs firar etti. Genç kadına tehdit mesajları atan şahsın önce "Affına sığınıyorum" sonra "İstersen Suriye'ye git o askerleri, telleri geçer yine gelirim" şeklinde mesaj atması "pes" dedirtti. Can güvenliği olmadığını söyleyen genç kadın, "Ölmekten çok korkuyorum" sözleriyle feryat etti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde iddiaya göre; Suriye uyruklu 1 çocuk annesi Sara Bekir (29), 3 yıl boyunca dini nikahla beraber yaşadığı Serkan T.'den ayrıldı. Ancak sürekli Sara Bekir'i tehdit ve takip eden Serkan T., 23 Aralık'ta genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip saldırdı.

KADININ YÜZÜNÜ VE KOLLARINI KESTİ

Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden Serkan T., ardından Sara Bekir'in yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Serkan T.'nin ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

DAVADAN VAZGEÇTİ, ŞAHIS TAHLİYE EDİLDİ

İddiaya göre, Serkan T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan Sara Bekir, şikayetinden vazgeçti ve bir süre sonra Serkan T., cezaevinden çıktı.

TEHDİTLER DEVAM EDİNCE YENİDEN TUTUKLANDI

Ancak aradan geçen yıllara rağmen Serkan T.'nin Sara Bekir'i tehditleri devam edince genç kadın, geçtiğimiz yıl yeniden şikayetçi oldu ve mahkeme Serkan T.'yi tutuklayıp cezaevine gönderdi.

Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP TEHDİT MESAJLARI ATMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde ise Serkan T., cezaevinden firar edip genç kadına, "Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum" diyerek mesajlar atmaya başladı.

Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

"ASKERLERİ, TELLERİ GEÇER YİNE GELİRİM"

Öte yandan Serkan T., gönderdiği bir sesli mesajında genç kadına, "İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum" demesi pes dedirtti.

Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

"HİÇBİR KADININ YAŞADIĞIMI YAŞAMASINI İSTEMİYORUM"

Avukatı aracılığıyla yeniden şahıstan şikayetçi olan genç kadın can güvenliğinin olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Adalet istiyorum, cezaevine girdi ancak tehditler nedeniyle şikayetimden vazgeçtim ve çıktı. Tehditler yine devam edince tekrar cezaevine girdi, bu seferde firar etti. Yine mesajlar atmaya başladı, dışarı çıkamıyorum. İstanbul'a kaçtım ama kızım burada, onu bırakamıyorum"

Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

"KIZIMIN ANNESİZ KALMASINI İSTEMİYORUM"

Serkan T.'nin tutuklanmasını istediğini belirten Sara Bekir, "Kızımın annesiz kalmasını istemiyorum, ölmekten çok korkuyorum. Gizli gizli yanına gidiyorum. İyi değilim, yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.