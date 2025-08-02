Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde iddiaya göre; Suriye uyruklu 1 çocuk annesi Sara Bekir (29), 3 yıl boyunca dini nikahla beraber yaşadığı Serkan T.'den ayrıldı. Ancak sürekli Sara Bekir'i tehdit ve takip eden Serkan T., 23 Aralık'ta genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip saldırdı.

KADININ YÜZÜNÜ VE KOLLARINI KESTİ

Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden Serkan T., ardından Sara Bekir'in yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Serkan T.'nin ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVADAN VAZGEÇTİ, ŞAHIS TAHLİYE EDİLDİ

İddiaya göre, Serkan T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan Sara Bekir, şikayetinden vazgeçti ve bir süre sonra Serkan T., cezaevinden çıktı.

TEHDİTLER DEVAM EDİNCE YENİDEN TUTUKLANDI

Ancak aradan geçen yıllara rağmen Serkan T.'nin Sara Bekir'i tehditleri devam edince genç kadın, geçtiğimiz yıl yeniden şikayetçi oldu ve mahkeme Serkan T.'yi tutuklayıp cezaevine gönderdi.

CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP TEHDİT MESAJLARI ATMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde ise Serkan T., cezaevinden firar edip genç kadına, "Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum" diyerek mesajlar atmaya başladı.

"ASKERLERİ, TELLERİ GEÇER YİNE GELİRİM"

Öte yandan Serkan T., gönderdiği bir sesli mesajında genç kadına, "İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum" demesi pes dedirtti.

"HİÇBİR KADININ YAŞADIĞIMI YAŞAMASINI İSTEMİYORUM"

Avukatı aracılığıyla yeniden şahıstan şikayetçi olan genç kadın can güvenliğinin olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Adalet istiyorum, cezaevine girdi ancak tehditler nedeniyle şikayetimden vazgeçtim ve çıktı. Tehditler yine devam edince tekrar cezaevine girdi, bu seferde firar etti. Yine mesajlar atmaya başladı, dışarı çıkamıyorum. İstanbul'a kaçtım ama kızım burada, onu bırakamıyorum"

"KIZIMIN ANNESİZ KALMASINI İSTEMİYORUM"

Serkan T.'nin tutuklanmasını istediğini belirten Sara Bekir, "Kızımın annesiz kalmasını istemiyorum, ölmekten çok korkuyorum. Gizli gizli yanına gidiyorum. İyi değilim, yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.